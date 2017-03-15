Опубликованы первые фотографии нового Peugeot 208

Так как на фотографиях запечатлен «мул» — машина в кузове нынешнего поколения модели, — представить, как будет выглядеть новинка, не представляется возможным. Производитель не разглашает и технические характеристики автомобиля, однако, как сообщает издание Motor1, машина получит новую модульную платформу EMP1, в разработке которой участвовал и китайский Dongfeng. Предполагается, что новый 208 станет длиннее, шире и выше, но при этом легче и экономичнее.

Напомним, что модель Peugeot 208 нынешнего поколения в России не представлена. Зато с первого мая российские автолюбители смогут приобрести новый кроссовер 3008 — ранее «АвтоВзгляд» рассказывал о сменившем поколение «паркетнике» подробнее.