Стартуют продажи нового кроссовера KIA KX7

Как «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, ориентированный исключительно на авторынок Китая автомобиль построен на базе модели Sorento предыдущего поколения. Габариты нового кроссовера составляют 4730/1890/1730 мм, а длина его колесной базы — 2700 мм. Известно, что KX7 будет продаваться как в стандартной пятиместной версии, а так и в удлиненной — с семью посадочными местами.

Кроссовер оснащается бензиновыми 2- и 2,4-литровыми «атмосферниками» мощностью 163 и 188 силы, а также двухлитровым турбированным мотором, развивающим 241 «лошадь». В паре с двигателем трудится шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач, а привод предлагается как передний, так и полный.

Новый KIA KX7 обзавелся информационно-развлекательной системой с тачскрином, системами мониторинга слепых зон и удерживания автомобиля в полосе, адаптивным круиз-контролем, парктрониками, круговым видеообзором, панорамным люком с электроприводом, а также подогревом всех сидений.