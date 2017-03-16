В Ленинградской области разбился туристический автобус

Фото: www.yle.fi
16 марта туристический автобус, следовавший по трассе Выборг — Лаппенранта, попал в занос на ледяной дороге и съехал в кювет. В результате ДТП три человека погибли, а еще 34 получили ранения различной степени тяжести.
Виктория Базылева

Инцидент произошел около девяти часов утра на 28 километре трассы, на подъезде к пограничному переходу «Брусничное». По предварительной информации, автобус занесло на заледеневшей дороге, водитель потерял управление, и машина съехала в кювет. Трое пассажиров скончались на месте, двоих потерпевших эвакуировали на вертолете, 26 человек забрали автомобили «скорой», а еще шестеро пострадавших от медицинское помощи отказались.

Как сообщили в пресс-службе «Севзапуправтодора», участок дороги, на котором произошла авария, не входит в состав федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия», а находится в аренде у Финляндии. Представители компании пояснили, что ответственность за безопасность на указанном участке трассы лежит исключительно на финских службах.

авария, ДТП, дорога, трасса
16 марта 2017
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