В Ленинградской области разбился туристический автобус

Инцидент произошел около девяти часов утра на 28 километре трассы, на подъезде к пограничному переходу «Брусничное». По предварительной информации, автобус занесло на заледеневшей дороге, водитель потерял управление, и машина съехала в кювет. Трое пассажиров скончались на месте, двоих потерпевших эвакуировали на вертолете, 26 человек забрали автомобили «скорой», а еще шестеро пострадавших от медицинское помощи отказались.

Как сообщили в пресс-службе «Севзапуправтодора», участок дороги, на котором произошла авария, не входит в состав федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия», а находится в аренде у Финляндии. Представители компании пояснили, что ответственность за безопасность на указанном участке трассы лежит исключительно на финских службах.