Латвиец насмерть сбил россиянина в Тайланде

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 марта. Россиянин переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль Chevrolet Cruze. 35-летний латвиец, управлявший машиной, вызвал сотрудников полиции и попытался оказать потерпевшему первую помощь.

Некоторые СМИ ранее сообщали, что при обыске автомобиля сотрудники правоохранительных органов нашли пустую банку пива и бутылку виски, однако по результатам медицинского освидетельствования в крови автовладельца алкоголя не обнаружили.

Как сообщают «РИА Новости», погибший гражданин России не был туристом, а постоянно проживал в Паттайе — как и латвиец, который перебрался в Тайланд недавно.