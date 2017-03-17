Латвиец насмерть сбил россиянина в Тайланде

Фото: www.eastbound88.com
В курортном тайском городе Паттайя в результате ДТП погиб гражданин России. Русскоязычный латвиец, управлявший автомобилем-убийцей, с места происшествия не скрылся и даже пытался помочь пострадавшему, пока тот не скончался.
Виктория Базылева

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 марта. Россиянин переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль Chevrolet Cruze. 35-летний латвиец, управлявший машиной, вызвал сотрудников полиции и попытался оказать потерпевшему первую помощь.

Некоторые СМИ ранее сообщали, что при обыске автомобиля сотрудники правоохранительных органов нашли пустую банку пива и бутылку виски, однако по результатам медицинского освидетельствования в крови автовладельца алкоголя не обнаружили.

Как сообщают «РИА Новости», погибший гражданин России не был туристом, а постоянно проживал в Паттайе — как и латвиец, который перебрался в Тайланд недавно.

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17 марта 2017
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