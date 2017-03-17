Новый KIA Pegas будет дешевле, чем Rio

Стоит отметить, что лицевая часть нового Pegas с точностью повторяет дизайн европейского «Рио», однако новинка чуть компактнее по размерам и скромнее по списку опций. По предварительным данным, седан получит кондиционер, информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, электрические стеклоподъемники и мультифункциональное рулевое колесо.

Гамма двигателей нового Pegas включает в себя 1,4-литровый агрегат, развивающий 99 л.с., и более мощный 123-сильный 1,6-литровый мотор от старшего собрата KIA K2 нового поколения. Более подробная информация о машине пока не разглашается.

Как собщают китайские СМИ, бюджетную новинку можно будет приобрести по цене от 65 000 юаней, что в переводе на наши деньги составляет чуть больше 500 000 рублей. Впрочем, появления KIA Pegas на российском рынке ожидать не стоит.