Новый KIA Pegas будет дешевле, чем Rio

Фото: www.autohome.com.cn
Компания KIA тестирует новый бюджетный седан Pegas, который в ближайшее время выйдет на авторынок Китая. В продуктовой линейке новинка встанет ступенькой ниже модели K2, более известной в России как Rio.
Виктория Базылева

Стоит отметить, что лицевая часть нового Pegas с точностью повторяет дизайн европейского «Рио», однако новинка чуть компактнее по размерам и скромнее по списку опций. По предварительным данным, седан получит кондиционер, информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, электрические стеклоподъемники и мультифункциональное рулевое колесо.

Гамма двигателей нового Pegas включает в себя 1,4-литровый агрегат, развивающий 99 л.с., и более мощный 123-сильный 1,6-литровый мотор от старшего собрата KIA K2 нового поколения. Более подробная информация о машине пока не разглашается.

Как собщают китайские СМИ, бюджетную новинку можно будет приобрести по цене от 65 000 юаней, что в переводе на наши деньги составляет чуть больше 500 000 рублей. Впрочем, появления KIA Pegas на российском рынке ожидать не стоит.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, дешевые машины, бюджетные авто
17 марта 2017
166