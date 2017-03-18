В массовом ДТП под Белгородом пострадало 4 человека

Как сообщает местная ГИБДД, авария произошла из-за несоблюдения водителями скоростного режима в условиях очень плохой видимости на обледенелой дороге. Любопытно, что здесь на самом деле практически одновременно случилось два ДТП на расстоянии десятка метров одна от другой. В первом, по предварительным данным, из-за резкого торможения сложился прицеп фуры и протаранил автобус, следовавший по встречной полосе. А затем началась цепная реакция, в результате которой пострадали еще тринадцать автомобилей.