В массовом ДТП под Белгородом пострадало 4 человека

Сегодня около семи утра на автодороге Белгород-Павловск у поворота на село Заячье произошло массовое ДТП, в котором было разбито 15 транспортных средств и серьезно пострадало четыре человека: они были госпитализированы.
Михаил Ростарчук

Как сообщает местная ГИБДД, авария произошла из-за несоблюдения водителями скоростного режима в условиях очень плохой видимости на обледенелой дороге. Любопытно, что здесь на самом деле практически одновременно случилось два ДТП на расстоянии десятка метров одна от другой. В первом, по предварительным данным, из-за резкого торможения сложился прицеп фуры и протаранил автобус, следовавший по встречной полосе. А затем началась цепная реакция, в результате которой пострадали еще тринадцать автомобилей.

По данным МЧС последствия аварии ликвидировали 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники. На данный момент движение по дороге восстановлено.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
18 марта 2017
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