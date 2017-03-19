В Москве участились случаи стрельбы на дорогах

Первая «дорожная» стрельба случилась днем в четверг в районе станции метро «Калужская». Один из участников движения обстрелял из травматического оружия машину другого и скрылся. Этого стрелка до сих пор не задержали.

А в субботу вечером стреляли уже на севере столицы. На Дубнинской улице один водитель ранил из травмата пешехода, причем довольно серьезно — пострадавшего госпитализировали. Однако в последнем случае правоохранительные органы сработали оперативно. Был объявлен план «Перехват» и злоумышленника задержали очень быстро в районе Бескудниково.

Как стало известно «МК», Александр (по профессии монтажник) с супругой, а также друзьями и их грудным ребенком шел по внутридворовой аллее в районе 19.00. Это узкая дорога, там постоянно возникают конфликты между пешеходами и подъезжающими к домам автомобилистами. Навстречу компании на большой скорости вырулил автомобиль «Шкода». Водитель, по некоторым данным, был подшофе, он даже немного задел коляску с грудничком, желая припугнуть людей, чтобы те поскорее уступили дорогу. После короткой словесной перепалки из машины выскочили водитель, его знакомый, а также две спутницы — они сидели позади.

Началась потасовка, Александру досталось больше всех. На женщин автохулиганы руку не поднимали. В разгар выяснения отношений водитель «Шкоды» (свидетелям он запомнился своим внушительным весом и лысиной на голове) достал из заднего кармана пистолет и выстрелил два раза в воздух. Дамы из его окружения пытались урезонить стрелка, даже выбили оружие из рук. Но травмат подобрал друг шофера, ранее судимый за убийство и недавно освободившийся из тюрьмы. Мужчина выстрелил в Александра 5 раз — 4 раза в грудь, один в голову (причем оппонент в этот момент лежал на асфальте). Монтажник лишился чувств. Супруга пострадавшего сфотографировала задний госномер «Шкоды». Злодеи, увидев это, сорвали знак, сели в машину и дали по газам.