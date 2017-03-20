Начинаются продажи обновленного седана Hyundai Mistra

Фото: www.tuningtalk.com
Компания Hyundai выводит на китайский авторынок рестайлинговый седан Mistra. В модельном ряду марки автомобиль занимает место между Elantra и Sonata.
Виктория Базылева

Посвежевший седан обзавелся перелицованными бамперами, иной головной оптикой, обновленной радиаторной решеткой. Для удобства водителя Mistra оснастили усовершенствованной мультимедийной системой с большим экраном.

В числе двигателей — 1,6-литровый 175-сильный турбомотор, а также 1,8- и 2,0-литровые «атмосферники», развивающие 143 и 155 л.с. соответственно. С ними трудятся шестиступенчатая механическая или автоматическая коробки передач, а также семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Напомним, что пережившая рестайлинг Mistra ориентирована исключительно на авторынок «Поднебесной», а посему ожидать ее появления в России не стоит.

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20 марта 2017
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