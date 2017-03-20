В Румынии перевернулся автобус с детьми

Фото: www.twitter.com/mediafax
В Румынии по вине уснувшего за рулем водителя перевернулся автобус, перевозивший школьников. К счастью, авария обошлась без жертв, а пострадавшим детям уже оказана необходимая медицинская помощь.
Виктория Базылева

Инцидент произошел на трассе в Хунедоара на западе Румынии. Сильно уставший водитель уснул за рулем, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находилось 17 школьников в возрасте от 11 до 19 лет — 13 из них с травмами разной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

Результаты медосвидетельствования выявили, что содержание алкоголя в крови 61-летнего водителя автобуса вдвое превышало норму, однако мужчина тем не менее утверждает, что причиной аварии послужила его усталость.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

штрафы, суд, лишение прав, промиле, медосвидетельствование, вред здоровью, авария, ДТП, дорога
20 марта 2017
128