В Румынии перевернулся автобус с детьми

Инцидент произошел на трассе в Хунедоара на западе Румынии. Сильно уставший водитель уснул за рулем, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находилось 17 школьников в возрасте от 11 до 19 лет — 13 из них с травмами разной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

Результаты медосвидетельствования выявили, что содержание алкоголя в крови 61-летнего водителя автобуса вдвое превышало норму, однако мужчина тем не менее утверждает, что причиной аварии послужила его усталость.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.