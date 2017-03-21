Jaguar Land Rover регистрирует 29 новых названий автомобилей

Фото: www.carscoops.com
Компания Jaguar Land Rover подала патентную заявку на 29 новых названий. Среди них, как сообщает издание Carscoops, есть и уже существующие наименования с дополнительными приставками, и совершенно новые.
Виктория Базылева

Так, например, в списке значатся обозначения P-Type и T-Type. В настоящее время неизвестно, какие автомобили будут именоваться таким образом и будут ли они вообще, однако можно предположить, что Jaguar в обозримом будущем выпустит новые спорткары наподобие F-Type. Линейка седана XE, судя по обилию зарегистрированных товарных знаков, может расшириться за счет новых модификаций C-XE, iXE, diXE, XEdi или XEi. В перечне засветились также CXF и CXJ, XJS.

Что же касается Land Rover, то британская компания указала в заявке названия Westminster, Freestyle, Sawtooth, Stormer, а также Landmark и Landy.

Отметим, что автопроизводители часто регистрируют наименования, которые в дальнейшем могут никогда не использовать, поэтому не стоит ожидать появления в ближайшее время 29 новых британских автомобилей.

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21 марта 2017
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