Jaguar Land Rover регистрирует 29 новых названий автомобилей

Так, например, в списке значатся обозначения P-Type и T-Type. В настоящее время неизвестно, какие автомобили будут именоваться таким образом и будут ли они вообще, однако можно предположить, что Jaguar в обозримом будущем выпустит новые спорткары наподобие F-Type. Линейка седана XE, судя по обилию зарегистрированных товарных знаков, может расшириться за счет новых модификаций C-XE, iXE, diXE, XEdi или XEi. В перечне засветились также CXF и CXJ, XJS.

Что же касается Land Rover, то британская компания указала в заявке названия Westminster, Freestyle, Sawtooth, Stormer, а также Landmark и Landy.

Отметим, что автопроизводители часто регистрируют наименования, которые в дальнейшем могут никогда не использовать, поэтому не стоит ожидать появления в ближайшее время 29 новых британских автомобилей.