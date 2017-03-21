Лимитированная серия DS 4 Crossback Moondust появится на рынке в мае

Как сообщает местное издание Express, в стране будет продано всего 25 хетчбэков специальной серии. Отмечается, что DS 4 Crossback Moondust отличается от стандартной версии эксклюзивной платиновой матовой краской и более богатым оснащением. Автомобиль обзавелся глянцевыми черными литыми 18-дюймовыми дисками, роскошными кожаными сиденьями Basalt Black, а также алюминиевыми спортивными накладками на педали.

Что касается двигателей, то среди них — дизельный BlueHDi и два бензиновых PureTech. С ними работает фирменная шестиступенчатая автоматическая коробка передач EAT6.

Новый французский хетчбэк в специальной серии Moondust будет продаваться исключительно в Великобритании, по крайней мере о рынках других стран на сегодняшний день не сообщается. Напомним, в России DS 4 Crossback можно приобрести базовой версии как минимум за 1 765 000 py6лей.