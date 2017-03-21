Nissan покажет новый кроссовер Kicks в апреле

Фото: www.motorchase.com
В прошлом году новый компактный кроссовер Nissan Kicks вышел на рынок Латинской Америки, а теперь он будет продаваться и в Поднебесной. Японцы представят версию SUV, ориентированную исключительно на китайский авторынок, на Шанхайском мотор-шоу
Виктория Базылева

Новый Kicks построен на той же платформе, что и Juke, однако он чуть больше: габариты нового автомобиля составляют 4295/1760/1588 мм, а его колесная база — 2620 мм. Под капотом кроссовера «поселится» бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 124 л.с., работающий с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором X-tronic. Известно, что продаваться новинка будет как в версиях с передним приводом, так и с полным.

Производство китайской версии Nissan Kicks наладят на совместном предприятии Nissan-Dongfeng. В настоящее время кроссовер уже реализуется в странах Южной Америки.

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21 марта 2017
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