ГИБДД Москвы предупреждает о гололеде и просит водителей быть осторожнее

И действительно: холода, вернувшиеся в столицу в пятницу вечером, уже огорчили москвичей снегопадами. А в ночь на понедельник столбик теромометра упадет до -1 градуса. Ситуацию усугубит обильный мокрый снегопад. Иными словами, и сегодня ночью, и завтра утром на дорогах (особенно на мостах и эстакадах) будет очень скользко. Поэтому ГИБДД Москвы «обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными и осторожными во время движения, неуклонно соблюдать скоростной режим и безопасные интервал и дистанцию», — говорится на сайте Госавтоинспекции. А как лучше управлять машиной в этой ситуации, особенно если вы успели поменять зимнюю резину на летнюю, вы можете узнать здесь.