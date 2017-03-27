Nissan показал обновленный Terrano

В частности, японцы поместили в салон новый информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым тачпадом и мультифункциональное рулевое колесо. Что касается оснащения Terrano, то список расширился за счет круиз-контроля и системы стабилизации. В движение кроссовер приводит 1,6-литровый бензиновый атмосферник, развивающий 104 л.с., или полуторалитровый турбодизель мощностью 85 или 110 сил. В паре с мотором трудится пяти- или шестиступенчатая механическая коробка передач, а также предлагается модификация с «роботом». Одна беда — новинка будет доступна исключительно на рынке Индии.

Напомним, что на сегодняшний день Nissan Terrano нынешнего года выпуска продается в России по цене от 908 000 рублей. На нашем рынке кроссовер представлен в четырех комплектациях, а его гамма двигателей включает в себя 114-сильный 1,6-литровый мотор и более мощный двухлитровый агрегат, развивающий 143 л.с.