Peugeot представляет 208 в специальной серии Black Edition

Модель 208 Black Edition представлена в трех различных цветах кузова: Nera Black, Bianca White и Hurrican Grey. Автомобиль комплектуется 16-дюймовыми колесными дисками с лазерной гравировкой, а решетка радиатора и боковые зеркала козыряют черным глянцевым покрытием.

В салоне новинки «поселился» мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным экраном, который поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, функции MirrorLink и Bluetooth. Под капотом лимитированной Black Edition расположился 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech, развивающий 82 силы.

Заказы на Peugeot 208 Black Edition уже принимаются в Великобритании. Будет ли хетчбэк реализовываться в других странах — пока не сообщается. Напомним, что в России модель 208 не продается.