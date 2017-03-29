Ford выпустил новую модель Ka Trail

От стандартной городской версии новинка отличается наличием пластикового обвеса с расширителями колесных арок, рейлингами на крыше, тонированными задними фонарями, яркими наклейками «Trail» и, разумеется, увеличенным дорожным просветом.

Под капотом «внедорожной» версии располагаются 1,0- и 1,5-литровые моторы мощностью 85 и 111 л.с. соответственно. С тандеме с ними трудится исключительно пятиступенчатая «механика», привод — передний.

Что касается «начинки», то новинка оснащена кондиционером, аудиосистемой с четырьмя динамиками, фронтальными подушками безопасности, а также антиблокировочной системой тормозов. Минимальный ценник высокого хетчбэка составляет 47 690 реалов.