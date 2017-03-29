Семеро детей пострадали в ДТП на юге Москвы

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В результате ДТП на юге столицы пострадали девять человек, семеро из которых — дети. По предварительным данным, трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы средней степени тяжести.
Виктория Базылева

Авария с участием трех транспортных средств — микроавтобуса и двух легковушек — произошла в двенадцатом часу 29 марта в Москве на Варшавском шоссе. Известно, что в салоне микроавтобуса находилось двое взрослых и семеро детей, но о пассажирах и водителях легковых автомобилей, причастных к аварии, не сообщается. На место инцидента уже прибыл вертолет, который доставит троих несовершеннолетних пострадавших в отделение ГКБ № 9.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

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29 марта 2017
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