Молодые супруги погибли в ДТП под Челябинском

Инцидент произошел 30 марта в десятом часу по местному времени на 60 километре автодороги Аргаяш-Долгодеревенское-Кыштым. 33-летний водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщили представители регионального ГУ МВД.

Водитель «корейца» и его 31-летняя супруга погибли, а пострадавших пассажиров «Мерседеса» с различными травмами доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают причины аварии.