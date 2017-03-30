Toyota покажет преемника FJ Cruiser в апреле

Фото: www.motor1.com
Компания Toyota представит на грядущем автосалоне в Нью-Йорке концепт внедорожника, который получит название FT-4X. Есть мнение, что новый автомобиль является преемником популярного в США «проходимца» FJ Cruiser.
Виктория Базылева

Никаких подробностей о новинке японцы не раскрывают, они показали лишь колесо машины, «обутое» в шину Goodyear.

Производство любимого американцами FJ Cruiser прекратили в конце минувшего года. Под капотом внедорожника трудился 260-сильный четырехлитровый V6, но, вероятнее всего, концепт FT-4X получит другой силовой агрегат. Как предполагают журналисты издания Motor1, новинку могут оснастить гибридной силовой установкой или же модернизированным четырехцилиндровым двигателем от кроссовера C-HR.

Как бы там ни было — Нью-Йоркское мотор-шоу откроет свои двери уже 12 апреля, а значит скоро Toyota расскажет о своем новом внедорожнике FT-4X.

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30 марта 2017
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