Hyundai показал новый гибридный седан Grandeur

Как сообщают местные СМИ, средний расход топлива нового гибрида составляет 6,2 литра на 100 километров. Силовая установка включает в себя 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 159 л.с. и 52-сильный электромотор. В паре с агрегатом работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобиль обзавелся полностью светодиодной головной оптикой, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, а также усовершенствованной мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном. Корейцы позаботились и о безопасности, поместив в салон девять подушек безопасности и оснастив машину системами кругового видеообзора, контроля слепых зон и системой удерживания автомобиля в полосе.

Некоторые изменения произошли в экстерьере. Так, гибрид получил хромированную решетку радиатора, которая красуется на одноименных бензиновых версиях машины, специальный шильдик и расширенную палитру оттенков окраски кузова.

Напомним, что седан Hyundai Grandeur продается только на корейском авторынке — в нашей стране модель не представлена.