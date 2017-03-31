Zotye выпустила «женскую» версию клонированного Porsche Macan

Если сравнивать Zotye SR9 и Porsche Macan, то первый все же побольше: его габариты 4744/1929/1647 мм, а колесная база — 2850 мм. Под капотом китайского SUV трудится двухлитровый турбодвигатель мощностью в 190 л.с., а пару ему составляет пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор CVT. Привод при этом предлагается безальтернативно передний.

«Женский» вариант кроссовера ничем не отличается от стандартного, помимо дизайнерского исполнения внешнего вида и салона гламурным розовым оттенком. Однако стоит отметить, что согласно статистике водители-женщины чаще делают выбор в пользу «практичных» цветов автомобиля: черного, серого или белого, а не красного или розового, как представляется некоторым сексистам.

Цена новинки на внутреннем рынке, на который она и ориентирована, начинается от 180 000 юаней, в то время как оригинальным Porsche Macan в Поднебесной можно обзавестись, заплатив от 580 000 юаней.