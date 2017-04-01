В Петербурге лихач на Ford сбил трех пешеходов

Очевидцы происшествия утверждают, что машина двигалась с явным и серьезным превышением установленного здесь скоростного режима и в какой-то момент ее занесло, она вылетела на тротуар и несколько раз перевернулась. В свою очередь порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что это место не является так называемом очагом аварийности, поэтому вина водителя очевидна и наверняка будет доказана.