В Петербурге лихач на Ford сбил трех пешеходов

В результате ДТП два человека — мужчина и женщина — скончались на месте трагедии, еще одна дама с тяжелыми травмами госпитализирована. А вот 26-летний водитель и пассажир иномарки не пострадали даже несмотря на то, что машина после наезда перевернулась. Представители УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили журналистам, что по факту аварии проводится проверка.
Сегодня около 11 часов утра в Невском районе Петербурга на Дальневосточном проспекте у дома № 16 лихач на Ford C-Max не справился с управлением и вылетел на большой скорости на тротуар, где в этот момент находились люди.
Очевидцы происшествия утверждают, что машина двигалась с явным и серьезным превышением установленного здесь скоростного режима и в какой-то момент ее занесло, она вылетела на тротуар и несколько раз перевернулась. В свою очередь порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что это место не является так называемом очагом аварийности, поэтому вина водителя очевидна и наверняка будет доказана.
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