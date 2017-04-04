Автомобили китайской марки GAC будут собирать в России

Как сообщает RNS, в настоящее время известно лишь то, что сборка машин марки GAC могут наладить на одном из заводов, расположенных во Всеволожском районе Ленобласти. Никаких подробностей грядущей сделки пока не разглашается.

— В течение года мы будем заключать соглашение. У нас большой опыт общения с китайскими инвесторами, — рассказал представитель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

Ожидается, что на конвейер российского предприятия встанут легкие коммерческие модели автомобилей. Однако о каких именно машинах идет речь, опять же не сообщается.