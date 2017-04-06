MINI выпустила Clubman в версии Black Pack

Не трудно догадаться, что новая версия «Клабмэна» отличается от стандартной в первую очередь черными штрихами оформления экстерьера и интерьера. Но помимо стильных дизайнерских решений некоторые изменения произошли и в «начинке». Так, автомобиль оснастили информационно-развлекательным комплектом с функциями спутникового навигатора, радио цифрового формата DAB и поддержкой протокола Bluetooth. Кроме того, для удобства водителя предусмотрен круиз-контроль, сообщают западные источники.

Англичане ожидают, что доля продаж Clubman Black Pack составит около 10% от общего объема реализованных «Клабмэнов». К слову сказать, MINI уже анонсировали и ценник на новинку. Приобрести автомобиль в новой версии можно по цене от 21 430 фунтов стерлингов, в то время как стандартный универсал в базовой комплектации продается за 19 595 местных «рублей». О возможных поставках машины в Россию не сообщается.