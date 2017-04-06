Стартовали продажи обновленного Hyundai i20

Фото: www.jagran.com
Компания Hyundai объявляет начало продаж обновленного хетчбэка i20. Правда, рестайлинговый автомобиль ориентирован исключительно на индийский рынок.
Виктория Базылева

Посвежевшая модель получила обновленный экстерьер и интерьер. В частности, теперь покупателям предлагается версия с двухцветной окраской кузова, а в салоне появились оранжевые элементы декора. Что касается оснащения, то i20 обзавелся модернизированной мультимедийной системой с 7-дюймовым тачпадом и функцией поддержки смартфонов посредством Mirrorlink.

Моторная гамма хетчбэка включает в себя 1,2-литровый турбированный мотор мощностью в 100 л.с. и 90-сильный 1,4-литровый «атмосферник». Также можно приобрести автомобиль, под капотом которого трудится турбодизель объемом 1,4 л.

Корейцы планируют реализовывать i20 только на индийском авторынке — цена обновленной машины составляет от 536 620 до 851 470 рупий. Напомним, что на нашем рынке хетчбэк в настоящее время не представлен.

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6 апреля 2017
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