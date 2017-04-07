Автопроизводители отказываются от Франкфуртского автосалона

Посетители выставки не увидят стендов компаний Peugeot и DS, входящих в состав PSA Group. В то же время западные источники не заостряют внимание на участии в автосалоне Citroёn и Opel — эти марки, возможно, во Франкфурте и появятся. В FIAT Chrysler Automobiles заявили о том, что в Германию не приедут бренды FIAT, Alfa Romeo и Jeep. От участия в моторшоу также отказались Nissan и его Infiniti, Mitsubishi и Volvo. Представители компаний пояснили, что решение пропустить автосалон связано с изменением маркетинговой политики автостроителей.

В «Союзе автомобильной промышленности» (VDA) подчеркнули, что свои модели на выставке во Франкфурте представят более пятидесяти автопроизводителей из США, Европы и Азии.

Напомним, что Франкфуртовский автосалон проводится раз в два года. В этот раз уже 67-ая по счету гессенская автомобильная выставка пройдет с 14 по 24 сентября.