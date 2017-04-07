BMW угодил в пруд после ДТП

Фото: www.dailymail.co.uk
На юго-востоке столицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один из них улетел в расположенный неподалеку пруд. В ДТП пострадали два человека — их эвакуировали на вертолете.
Виктория Базылева

Инцидент произошел 7 апреля в районе Марьино на пересечении улицы Маршала Голованова и Ботайского проезда. Автомобиль BMW столкнулся с Mazda, после чего угодил в пруд, который находится вблизи проезжей части. Пострадали водители обеих машин — вертолет Московского авиационного центра уже доставил потерпевших в городскую больницу.

В настоящее время проводится эвакуация утонувшего автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, устанавливая причины и обстоятельства дорожной аварии.

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7 апреля 2017
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