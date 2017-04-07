Hyundai тестирует Kona на гоночной трассе Нюрбургринг

Фото: www.autoevolution.com
Новый кроссовер Hyundai Kona, тизер которого корейцы представили в начале текущей недели, испытывается на трассе Нюрбургринг. Закамуфлированный прототип на днях был замечен там фотошпионами.
Виктория Базылева

Как «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, новинка базируется на той же платформе, что и хетчбэк i20, а дизайнерские решения для кроссовера Hyundai позаимствованы у концепт-кара Intrado, который корейцы представили в 2014 году. Технические подробности Kona держатся производителем в секрете, но по предварительным данным автомобиль может получить те же силовые агрегаты, которыми располагает новый i30.

Ожидалось, что Hyundai представит будущего конкурента Mazda CX-3, Nissan Juke и Toyota C-HR уже на следующей неделе на автосалоне в Нью-Йорке, однако, судя по всему, реально мы увидим новинку несколько позже.

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7 апреля 2017
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