Hyundai тестирует Kona на гоночной трассе Нюрбургринг

Как «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, новинка базируется на той же платформе, что и хетчбэк i20, а дизайнерские решения для кроссовера Hyundai позаимствованы у концепт-кара Intrado, который корейцы представили в 2014 году. Технические подробности Kona держатся производителем в секрете, но по предварительным данным автомобиль может получить те же силовые агрегаты, которыми располагает новый i30.

Ожидалось, что Hyundai представит будущего конкурента Mazda CX-3, Nissan Juke и Toyota C-HR уже на следующей неделе на автосалоне в Нью-Йорке, однако, судя по всему, реально мы увидим новинку несколько позже.