Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Флойда Мейвезера выставлен на продажу

В описании суперкара на eBay сказано, что эта машина выпущена в 2015 году, а ее пробег составляет всего 1675 километров. Экстерьер и интерьер автомобиля оформлены в черном цвете Satin Black с оранжевыми элементами. К слову сказать, это машина достаточно редкая — всего в свое время было выпущено 150 купе серии Grand Sport Vitesse.

В движение суперкар приводит 1200-сильный W16: до сотни купе разгоняется всего за 2,5 секунды, в то время как его максимальная скорость ограничена отметкой в 415 км/ч. Примечательно, что в 2013 году Veyron Grand Sport Vitesse стал самым быстрым автомобилем в мире с открытым верхом.