Ford Kuga — самая продаваемая модель марки в России

При этом мартовские продажи «Куги» выросли на 21% по сравнению с февралем текущего года. Отмечается также, что 56% покупателей этих кроссоверов в январе-марте сделали выбор в пользу модификации с бензиновым 2,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. и передним приводом.

Напомним, в настоящее время Ford Kuga продается в России в семи версиях. На выбор покупателя помимо 2,5-литрового 150-сильного атмосферника предлагается еще два 1,5-литровых двигателя EcoBoost: мощностью 150 и 182 л.с. соответственно. Моторы агрегатированы безальтернативно с шестиступенчатым «автоматом», привод — передний или полный. Ценник автомобиля начинается от 1 399 000 рублей, но с учетом бонусов по программам Trade-In/утилизация и Ford Credit кроссовер в базовой комплектации можно приобрести за 1 294 000 рублей.