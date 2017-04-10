Начались продажи «золотого» двойника Audi Q3

Местные издания сообщают, что новый Zotye SR7 GAL выпустят ограниченным тиражом всего в 7 автомобилей. Китайцы использовали золото в оформлении радиаторной решетки, легкосплавных дисков, внутренних ручек дверей, а также рейлингов, в то время как из природных аметистов выполнены селектор коробки передач, кнопка включения аудиосистемы и логотип марки на руле.

В движение «золотой» автомобиль приводит 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с. и 195 Нм крутящего момента. В качестве коробки передач выступает вариатор, привод — исключительно передний.

Что же касается оснащения Zotye SR7 GAL, то машина оборудована полностью светодиодной оптикой, мультимедийным комплексом с 12-дюймовым тачпадом, панорамным люком, а также ассистентом контроля движения в выбранной полосе и круговым видеообзором.

Известен и прайс-лист новинки: минимальная цена кроссовера составляет 367 000 юаней. Для сравнения отметим, что базовая версия Zotye SR7 обходится китайским покупателям в 96 800 юаней.