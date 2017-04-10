Названы самые популярные в России модели класса B

Как сообщает «Автостат-инфо», за первые два месяца наши соотечественники приобрели 12 282 машины KIA Rio, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На второй строчке расположился Hyundai Solaris — в пользу этого «корейца» сделали выбор 8409 человек, продажи сократились на 22,3%. Седан Volkswagen Polo оказался на третье строчке, увеличив объем продаж на 15% до 4892 реализованных автомобилей.

Рейтинг популярности замыкают модели Renault Sandero и Skoda Rapid, разошедшиеся тиражом в 3208 (-0,7%) и 3023 (+23%) машины соответственно.

Отметим также, что всего в январе-феврале обладателями новых автомобилей B-класса стали 38 370 россиян — на 1,4% больше, чем в прошлом году.