Названы самые интересные премьеры Женевского автосалона

Фото: www.cnet.com
Месяц назад в Женеве состоялся очередной ежегодный международный автомобильный салон. Но только сейчас, спустя несколько недель, появился список самых интересных новинок, дебютировавших на моторшоу.
Виктория Базылева

Так, самой любопытной моделью на Женевском автосалоне портал Nation News признал дрон-автомобиль Airbus. Журналисты отметили абсолютно новые лифтбэк KIA Stinger и кроссовер Alfa Romeo Stelvio, пятую генерацию седана Cadillac Escala, а также следующее поколение Skoda Rapid.

Другому автоэксперту приглянулись новинки Range Rover Velar и Mitsubishi Eclipse Cross, которые, как он считает, могут понравится российским покупателям. Также его внимание привлек Renault Alpine — ремейк старой модели марки.

По мнению третьего специалиста, Audi RS5 — свежий глоток для любителей двухдверок, а Audi Q8 любопытен тем, что ранее у ингольштадцев в модельном ряду не было больших кроссоверов. При этом ему понравился и другой «немец» — спорткар AMG Estate от Mercedes-Benz. Автоэксперт отметил также ориентированные в том числе и на российский рынок Volvo XС60 и Skoda Kodiaq Sportline.

Напомним, что уже завтра распахнет для посетителей свои двери автосалон в Нью-Йорке. Портал «АвтоВзгляд» составил обзор самых интересных машин, которые в дальнейшем приедут и в нашу страну.

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11 апреля 2017
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