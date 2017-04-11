Названы самые интересные премьеры Женевского автосалона

Так, самой любопытной моделью на Женевском автосалоне портал Nation News признал дрон-автомобиль Airbus. Журналисты отметили абсолютно новые лифтбэк KIA Stinger и кроссовер Alfa Romeo Stelvio, пятую генерацию седана Cadillac Escala, а также следующее поколение Skoda Rapid.

Другому автоэксперту приглянулись новинки Range Rover Velar и Mitsubishi Eclipse Cross, которые, как он считает, могут понравится российским покупателям. Также его внимание привлек Renault Alpine — ремейк старой модели марки.

По мнению третьего специалиста, Audi RS5 — свежий глоток для любителей двухдверок, а Audi Q8 любопытен тем, что ранее у ингольштадцев в модельном ряду не было больших кроссоверов. При этом ему понравился и другой «немец» — спорткар AMG Estate от Mercedes-Benz. Автоэксперт отметил также ориентированные в том числе и на российский рынок Volvo XС60 и Skoda Kodiaq Sportline.

Напомним, что уже завтра распахнет для посетителей свои двери автосалон в Нью-Йорке. Портал «АвтоВзгляд» составил обзор самых интересных машин, которые в дальнейшем приедут и в нашу страну.