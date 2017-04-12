В России набирают популярность аукционы-распродажи битых машин

Помимо сильно поврежденного Explorer, Минземимущество Татарстана предлагает битый четырехлетний седан Ford Mondeo за 200 000 рублей, а также переживший аварию Mercedes-Benz S500 2007 года выпуска — за 247 000 целковых.

Впрочем, на торги выставлены и четыре машины в хорошем состоянии. Среди них BMW X5 2010 года, стартовая цена которого составляет 1 257 000 рублей и четырехлетний Ford Explorer, оцененный в 883 000 рублей. В списке, представленном министерством, присутствуют также два седана Hyundai Sonata. Ценник машины 2009 года стартует с отметки в 168 000 «деревянных», а вот «Соната», выпущенная годом раньше, обойдется как минимум в 370 000 рублей.

Чтобы принять участие в аукционе необходимо внести аванс в размере 20% от цены автомобиля. Отмечается, что ставки начнут принимать с 11 мая.