Tesla займется производством грузовиков

— Планируется, что грузовик от Tesla будет представлен в сентябре. Команда проделала замечательную работу, — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. Никаких подробностей о новинке глава Tesla раскрывать не стал. Однако он отметил, что через 1,5−2 года на рынок тажке выйдет пикап.

Напомним, что в настоящее время в специализирующейся на электрокарах компании работают и над двумя абсолютно новыми моделями легковых автомобилей: кроссовером Model Y и седаном Model 3, на который уже принимаются предварительные заказы.