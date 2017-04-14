Tesla займется производством грузовиков

Фото: www.marketwatch.com
Tesla в скором времени презентует свою первую грузовую машину. Как сообщил глава американской компании Илон Маск, грузовик представят в сентябре.
Виктория Базылева

— Планируется, что грузовик от Tesla будет представлен в сентябре. Команда проделала замечательную работу, — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. Никаких подробностей о новинке глава Tesla раскрывать не стал. Однако он отметил, что через 1,5−2 года на рынок тажке выйдет пикап.

Напомним, что в настоящее время в специализирующейся на электрокарах компании работают и над двумя абсолютно новыми моделями легковых автомобилей: кроссовером Model Y и седаном Model 3, на который уже принимаются предварительные заказы.

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14 апреля 2017
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