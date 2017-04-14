В Омске школьный автобус врезался в товарный поезд

Инцидент произошел 14 апреля в Нововаршавском районе Омской области. Товарный поезд протаранил школьный микроавтобус «Газель», в котором помимо двух взрослых находилось 10 детей. В ДТП погибла женщина, сопровождавшая школьников, а водителя в тяжелом состоянии доставили в ближайшее медицинское учреждение. Уже в больнице подвергший опасности детей шофер скончался. К счастью, здоровью школьников в настоящее время ничего не угрожает.

Сообщается, что «рулевой» школьного автобуса уже пять раз привлекался правоохранителями к административной ответственности, однако серьезных нарушений за ним замечено не было.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), подразумевающее лишение свободы на срок до 10 лет.