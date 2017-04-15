Названы пять лучших автомобилей для женщин

Согласно данным «Дейли-Мотор», Audi A1 расположился на второй строчке рейтинга, а его одноклассник Mercedes-Benz A-Класса — на третьей. На четвертое место автолюбительницы поставили Kia Picanto, в то время как замыкает пятерку Daewoo Matiz.

В первую очередь девушки-водители обращают внимание на дизайн машины: их привлекает яркий внешний вид и интересное оформление интерьера. Для большинства женщин принципиальны и размеры автомобиля, который, по их мнению, должен быть компактным. Также важную роль для автомобилисток играет комфорт и ощущение уверенности при управлении машиной. А вот на технических характеристиках моделей подавляющее количество автоледи свое внимание не заостряют.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» составил свой список из шести автомобилей, которые больше всего подходят водителям-новичкам. Как выбрать первый автомобиль и на что обратить внимание при его покупке, можно прочитать здесь.