В Удмуртии пьяный водитель насмерть сбил пешехода на тротуаре

ДТП произошло в субботу, 15 апреля, около шести часов вечера в Сарапуле на перекрестке улиц Гагарина и Труда. 56-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением своего Subaru Forester, вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате происшествия одна женщина скончалась, а еще два человека получили травмы.

— Виновник ДТП задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Удмуртской республике. Водителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью либо лишение свободы до пяти лет.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что комитет Госдумы по безопасности предложил лишать водительского удостоверения пьяных автомобилистов пожизненно.