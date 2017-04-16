В Удмуртии пьяный водитель насмерть сбил пешехода на тротуаре

Фото: мвд.рф
В Удмуртии задержан автомобилист, сбивший на тротуаре в Сарапуле трех пешеходов, один из которых скончался. Как сообщает пресс-служба местного МВД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Виктория Базылева

ДТП произошло в субботу, 15 апреля, около шести часов вечера в Сарапуле на перекрестке улиц Гагарина и Труда. 56-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением своего Subaru Forester, вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате происшествия одна женщина скончалась, а еще два человека получили травмы.

— Виновник ДТП задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Удмуртской республике. Водителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью либо лишение свободы до пяти лет.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что комитет Госдумы по безопасности предложил лишать водительского удостоверения пьяных автомобилистов пожизненно.

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16 апреля 2017
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