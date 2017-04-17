Brilliance рассекретил обновленный кроссовер V3

Кроссовер Brilliance V3 вытянулся на 44 мм в длину, а его ширина увеличилась на 13 мм. Видоизменились передний и задний бамперы, радиаторная решетка стала чуть больше, а на смену прежней пришла и новая оптика. В салоне машины обновилась передняя панель и появилась мультимедийная система с огромным 15-дюймовым сенсорным экраном.

А вот под капотом никаких изменений не произошло: кроссовер по-прежнему приводится в движение 112-сильным 1,5-литровым атмосферником или 150-сильным турбомотором, развивающим 150 л.с. В качестве коробки передач предлагается пятиступенчатая «механика» или пятидиапазонный «автомат».

Напомним, что на сегодняшний день марка Brilliance представлена в нашей стране тремя моделями: седаном и хетчбэком H230, кроссовером V5, а также седаном H530. Отметим, что у россиян автомобили китайского производителя пользуются ничтожным спросом: в первом квартале нынешнего года официальные дилеры реализовали всего 42 машины, что на 89% меньше, нежели за аналогичный период прошлого года.