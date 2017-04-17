Brilliance рассекретил обновленный кроссовер V3

Фото: www.auto-news.site
На грядущем моторшоу в Шанхае состоится официальная премьера обновленного компактного кроссовера Brilliance V3. Сообщается, что на внутреннем рынке продажи модели начнутся уже во второй половине нынешнего года.
Виктория Базылева

Кроссовер Brilliance V3 вытянулся на 44 мм в длину, а его ширина увеличилась на 13 мм. Видоизменились передний и задний бамперы, радиаторная решетка стала чуть больше, а на смену прежней пришла и новая оптика. В салоне машины обновилась передняя панель и появилась мультимедийная система с огромным 15-дюймовым сенсорным экраном.

А вот под капотом никаких изменений не произошло: кроссовер по-прежнему приводится в движение 112-сильным 1,5-литровым атмосферником или 150-сильным турбомотором, развивающим 150 л.с. В качестве коробки передач предлагается пятиступенчатая «механика» или пятидиапазонный «автомат».

Напомним, что на сегодняшний день марка Brilliance представлена в нашей стране тремя моделями: седаном и хетчбэком H230, кроссовером V5, а также седаном H530. Отметим, что у россиян автомобили китайского производителя пользуются ничтожным спросом: в первом квартале нынешнего года официальные дилеры реализовали всего 42 машины, что на 89% меньше, нежели за аналогичный период прошлого года.

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17 апреля 2017
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