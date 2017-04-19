Ford Focus — самый популярный автомобиль в столичном регионе

Фото: Ford
Чаще других на дорогах Москвы и Подмосковья можно встретить Ford Focus. По состоянию на 1 января нынешнего года в столичном регионе зарегистрировано 154 700 автомобилей этой модели.
Виктория Базылева

На второй строчке рейтинга самых популярных машин оказалась отечественная «семерка» — в начале года на учете стояли 135 500 автомобилей ВАЗ-2107. Замыкает лидерскую тройку Hyundai Solaris: как сообщает агенство «Автостат», в Москве и Московской области зарегистрировано 132 100 «корейцев».

На четвертом и пятом месте расположились ВАЗ-2109 и KIA Rio — машин этих моделей насчитывается около 128 000 и 116 000 экземпляров. В десятку часто встречающихся автомобилей также попали ВАЗ-2105 (105 200 машин), Skoda Octavia (101 900 автомобилей), ВАЗ-2104 (101 400 экземпляров), Renault Logan (91 100 машин) и ВАЗ-2109 (90 100 автомобилей).

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19 апреля 2017
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