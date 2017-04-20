В России стали угонять машины, чтобы хоронить котов

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, кража автомобиля произошла накануне вечером в Тюмени в микрорайоне Войновка. Владелец машины отлучился в аптеку, оставив транспортное средство заведенным и открытым, чем и воспользовался 34-летний житель Нефтеюганска.

Автомобиль, который попался в объективы камер видеофиксации на подъезде к Тюмени, заметили сотрудники ГИБДД. Полицейские оперативно организовали перехват и задержали угонщика. Водитель находился в нетрезвом состоянии: мужчина, согласно своему плану, доехал на краденной машине до Тобольска, где простился со своим котом и устроил скромные поминки, а затем вернулся в Тюмень. Он также отметил, что своим поступком заодно хотел проучить владельца автомобиля, чтобы в следующий раз тот не оставлял машину открытой с ключом в замке зажигания.

В полиции рассказали, что ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД, передвигаясь на автомобилях в пьяном состоянии. Помимо этого, он имеет судимость — в прошлом нефтеюганец уже привлекался за кражу транспортного средства. И это при том, что водительского удостоверения у мужчины нет.