Новый Subaru XV: названы сроки начала российских продаж

Руководитель отдела по связям с общественностью Subaru Алена Агафонова и менеджер автомобильных проектов Антон Тушев в прямом эфире радиостанции «Страна» рассказали, что продажи новой генерации XV намечены на второе полугодие 2017-го. Однако никаких подробностей о новинке раскрывать не стали.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, в сравнении с предшественником кроссовер слегка «похудел» и увеличился в габаритах. Японцы оснастили новый XV системой X-MODE, позволяющей менять настройки двигателя, коробки передач и системы стабилизации для более комфортного движения по бездорожью. В списке опций новинки фигурируют круиз-контроль, система автоматического торможения для предотвращения столкновения, электронный ассистент, отвечающий за движение в выбранной полосе, а также мониторинг слепых зон.

В движение вторую генерацию XV приводит бензиновый 156-сильный двигатель, развивающий пиковый крутящий момент в 196 Нм. Машина укомплектована бесступенчатой коробкой передач Lineartronic и системой постоянного полного привода.