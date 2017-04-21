В Краснодаре «Cкорая помощь» въехала в автобусную остановку

Фото: Дмитрий Каторжнов, «Московский Комсомолец»
20 апреля в Краснодаре карета «Скорой помощи» протаранила остановку общественного транспорта. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, сначала машина врезалась в легковой автомобиль, после чего ее развернуло и вынесло на тротуар.
Виктория Базылева

Авария произошла в одиннадцатом часу вечера 20 апреля на перекрестке улиц Красных Партизан и Воровского. Известно, что на автобусной остановке в момент происшествия людей не было, травмы получила лишь водитель легкого автомобиля, с которым столкнулся экипаж скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют обстоятельства ДТП: кто спровоцировал аварию пока неизвестно. По предварительным данным, «скорая» с проблесковыми маячками и сиреной проехала перекресток на красный сигнал светофора, после чего «встретилась» с непропустившей ее иномаркой.

проезд на красный, ПДД, авария, ДТП
21 апреля 2017
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