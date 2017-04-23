Восемь человек пострадали в Астрахани после столкновения «Газели» и ЛиАЗа

Как сообщает ГИБДД региона, маршрутка, следовавшая по маршруту № 30, из-за разрыва покрышки столкнулась с автобусом ЛиАЗ, обслуживающим маршрут № 25. В результате инцидента, случившегося на Автозаправочной улице в микрорайоне Бабаевский, «Газель» перевернулась. По другой информации, водитель этой маршрутки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сейчас все версии и обстоятельства ЧП выясняет полиция. Но как бы то ни было, в аварии пострадало 8 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Александровскую больницу. На месте происшествия работали и специалисты «Центра медицины катастроф».