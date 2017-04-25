18 человек пострадали в ДТП в Польше

Как сообщают польские СМИ, ДТП произошло в ночь на 25 апреля на автостраде А2 по пути из Лодзи в Варшаву. Автобус, в котором находились 43 человека, возращавшиеся из Праги, по неустановленным причинам вылетел с дороги и перевернулся. По предварительным данным пострадали 18 человек: у одного из них тяжелые ранения в области грудной клетки и головы. Отмечается, что потерпевшего уже доставили на вертолете в больницу.

По итогам медицинского освидетельствования установлено, что водитель автобуса был абсолютно трезв. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Между тем, как рассказали в МИД Белоруссии, за пострадавшими гражданами республики уже выехал автобус из Гродно.