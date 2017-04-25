Больше половины российских дорог не соответствует нормативам

Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам дорожного строительства в Омской области, сообщает РГ. И чтобы оценить состояние покрытия, премьер-министр сам сел за руль и проехал несколько километров.

— Ситуация и в стране, и, конечно, в Омской области, мягко говоря, далека от идеальной, — отметил Медведев. — Причем по федеральным трассам нам удалось в нормальное состояние привести более 70 процентов сети. Это, что называется, то движение, которое наметилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже: лишь порядка 40 процентов соответствует эксплуатационным требованиям.

Премьер также напомнил, что на сегодняшний день в приоритете у правительства — проект «Безопасные и качественные дороги». В ближайшее время дорожное покрытие будет отремонтировано в 37 крупнейших городах России:

— В этом году в общей сложности планируется построить и отреставрировать около 5 000 километров автомобильных дорог, ликвидировать тысячи очагов аварийности, — пояснил Дмитрий Медведев.