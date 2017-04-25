Новая Audi A8 получит систему автономного управления третьего уровня

Однако владельцы новой A8 не смогут в полной мере использовать автопилот — ведь согласно Венской конвенции о дорожном движении 1968 года это запрещено. Система автономного управления третьего уровня относится к так называемой «условной автоматизации». Иными словами, машина может самостоятельно ускоряться, замедляться и поворачивать на скорости до 60 км/ч. При этом подразумевается, что в случае необходимости водитель в любой момент возьмет ситуацию под свой контроль.

Выступая на ежегодной пресс-конференции в начале нынешнего года, председатель правления Audi AG Руперт Штадлер сообщил, что A8 обзаведется автопилотом, как только компания уладит юридические вопросы в крупнейших странах реализации машин.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что Audi A8 четвертого поколения дебютирует 11 июля на мероприятии Audi Summit в Барселоне.