Jaguar Land Rover проигрывает войну китайскому производителю Jiangling Motors

Как сообщают зарубежные источники, ссылаясь на главу Jaguar Land Rover Ральфа Спета, на текущий момент компания не добилась никакого прогресса в решении этого вопроса в судебном порядке, однако она не отступит и приложит максимум усилий, чтобы доказать «незаконность» Landwind X7. Судя по всему, Jaguar Land Rover видит серьезную угрозу даже в лице Jiangling Motors…

Напомним, что Landwind X7 дебютировал в конце 2014 года. Кроссовер имеет идентичную форму кузова, а также схожую заднюю оптику. Однако радиаторная решетка, например, у «китайца» более округлая, нежели у Range Rover Evoque. Стоит отметить и тот момент, что на внутреннем рынке «Эвок» стоит в три раза дороже, чем его китайская копия.