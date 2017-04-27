Кабриолет Mercedes-Benz SLC уходит в историю

Фото: www.netcarshow.com
В Mercedes-Benz решили отказаться от производства новой генерации кабриолета SLC. Об этом зарубежным журналистам рассказал глава североамериканского подразделения компании Клаус Зеллмер.
Виктория Базылева

Впрочем, причины, по которым кабриолет SLC в обозримом будущем канет в Лету, г-н Зеллмер раскрывать не стал. Мы лишь можем предположить, что подобное решение обусловлено финансовыми обстоятельствами, низким покупательским спросом или же на смену этой модели придет какая-либо другая.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что штутгардтцы готовят к премьере новый Mercedes-AMG A45, который обзаведется четырехцилиндровым двигателем мощностью 402 л.с. С таким силовым агрегатом новинка способна разгоняться до сотни всего за 4 секунды — на одну десятую секунды быстрее, чем его конкурент Audi RS3, укомплектованный 400-сильным мотором.

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27 апреля 2017
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