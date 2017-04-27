Названы лучшие семейные автомобили в России

Информагенство Nation News провело опрос среди автоэкспертов России. Так, по мнению одного из специалистов, лучшими автомобилями для семьи являются кроссоверы и внедорожники. В качестве примера он привел KIA Sportage, Ford Kuga и Nissan Qashqai.

Другой эксперт отметил KIA Soul и LADA Largus, а для семьи из четырех человек и LADA Vesta. Третий же специалист уверен, что российские автомобилисты прежде всего ориентируются на ценник автомобиля, и для них стоимость машины гораздо важнее уровня ее безопасности. Учитывая этот момент, он считает, что отличные варианты семейного автомобиля — это, опять же, LADA Largus, Skoda Rapid и KIA Rio.