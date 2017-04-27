Названы лучшие семейные автомобили в России

Фото: www.onroadlebanon.com
Российские автомобильные журналисты составили очередной рейтинг автомобилей. На этот раз они выбирали модели, которые лучше других подходят на роль семейной машины.
Виктория Базылева

Информагенство Nation News провело опрос среди автоэкспертов России. Так, по мнению одного из специалистов, лучшими автомобилями для семьи являются кроссоверы и внедорожники. В качестве примера он привел KIA Sportage, Ford Kuga и Nissan Qashqai.

Другой эксперт отметил KIA Soul и LADA Largus, а для семьи из четырех человек и LADA Vesta. Третий же специалист уверен, что российские автомобилисты прежде всего ориентируются на ценник автомобиля, и для них стоимость машины гораздо важнее уровня ее безопасности. Учитывая этот момент, он считает, что отличные варианты семейного автомобиля — это, опять же, LADA Largus, Skoda Rapid и KIA Rio.

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27 апреля 2017
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